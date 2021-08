Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme rebondissement pour Paul Pogba !

Publié le 16 août 2021 à 18h45 par Th.B.

Alors que le PSG serait prêt à lui offrir un contrat colossal, Manchester United ne baisserait pas les bras et compterait bel et bien le conserver cet été avec sans doute une prolongation de contrat qui serait la cerise sur le gâteau.

Contractuellement engagé à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba refuserait de concrètement s’attarder avec ses dirigeants sur une prolongation de contrat. De quoi laisser la porte ouverte à de folles rumeurs en provenance d’Angleterre sur une triple opération du Real Madrid en 2020 avec les arrivées libres de Paul Pogba, de Kylian Mbappé et un transfert d’Erling Braut Haaland selon The Daily Star. Néanmoins, le PSG ne compterait pas rester sur le carreau et préparerait une méga offre à son clan avec à la clé un salaire hebdomadaire de 600 000€.

Manchester United ne baisse pas les bras