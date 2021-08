Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après un mercato XXL, Mauricio Pochettino en plein doute ?

Publié le 16 août 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors qu’il dispose d’un effectif plus profond que les dernières saisons au PSG, Mauricio Pochettino n’aurait pas le droit à l’erreur aux yeux de la direction et commencerait à se crisper en interne.

Prolongé ces dernières semaines par le PSG où il est désormais contractuellement lié jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino avait demandé à son arrivée en janvier dernier d’être jugé sur une saison complète. Et au vu du mercato colossal concocté par son directeur sportif Leonardo avec cinq recrues de premier choix dont Sergio Ramos et Lionel Messi, Pochettino pourrait vite être en difficulté en interne et au vu de l’opinion publique, lui qui a encaissé déjà trois buts en deux matchs de Ligue 1 contre Troyes et Strasbourg malgré les deux victoires. Et Pochettino ne serait pas calme en interne, en atteste sa déclaration à un journaliste en conférence de presse d’après-match samedi « Toujours négatif, jamais positif ».

Pochettino tendu en interne ?