Mercato - PSG : L’opération dégraissage de Leonardo prend enfin forme !

Publié le 16 août 2021 à 12h30 par Th.B.

Déterminé à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait ouvert les discussions avec l’OL pour le transfert de Layvin Kurzawa. Et il se pourrait que le directeur sportif du PSG ait un coup à jouer dans le dossier Julian Draxler.

Depuis le début du mercato estival, Leonardo a connu bien plus de réussite dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Avec pas moins de cinq recrues de premier choix dont Lionel Messi et Sergio Ramos pour ne citer qu’eux, le directeur sportif du PSG a considérablement renforcé l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Au rayon des départs, certains sont à signaler en prêt à l’image de ceux d’Alphonse Aréola, de Marcin Bulka et de Garissone Innocent. Cependant, seul Mitchel Bakker a été vendu en rapportant 7M€ dans les caisses du club. Une situation à laquelle Leonardo compterait bien remédier d’ici la fin du mercato estival. Et il se pourrait que deux ventes se succèdent via les dossiers Layvin Kurzawa et Julian Draxler…

Pour la vente de Kurzawa, c’est entre les mains du PSG désormais !

Depuis quelques heures, le feuilleton Layvin Kurzawa a pris un tournant décisif. Alors que le latéral gauche du PSG semblait initialement réticent à l’idée de quitter Paris, souhaitant honorer son contrat courant jusqu’en juin 2024, le Français était cependant ouvert à l’idée d’écouter la proposition de l’OL selon RMC Sport . Le média et France Football ont confié dimanche soir que Kurzawa aurait accepté de troquer la tunique parisienne pour la lyonnaise et qu’il ne manquait plus que le OL et le PSG trouvent un terrain d’entente pour que ce transfert ait lieu. France Bleu a déclaré ce lundi midi que le PSG aurait initié les premiers contacts avec l’OL pour le transfert de Layvin Kurzawa. Une information confirmée dans la foulée par Foot Mercato , qui a pour sa part assuré que le dossier avancerait bien alors que les discussions traînaient initialement sur la question salariale. Le clan Kurzawą et l’OL se rapprocheraient d’un accord lorsqu’en parallèle, il est spécifié que les deux clubs ont bel et bien entamés les discussions. Une position confirmée par Le Parisien . Et il se pourrait bien que la vente de Layvin Kurzawa en engendre une autre.

Après Kurzawa, place à Draxler ?