Mercato - PSG : Réunion au sommet entre Aulas et Leonardo pour Kurzawa !

Publié le 16 août 2021 à 12h10 par Th.B.

Layvin Kurzawą se rapprocherait les heures passant d’un départ du PSG alors que le club de la capitale aurait ouvert les négociations avec l’OL pour le transfert du latéral gauche.

Alors que tout portait à croire que Thilo Kehrer allait être la deuxième vente estivale du PSG après Mitchel Bakker, la donne a changé ces dernières heures. En fin de semaine dernière, L’Équipe révélait un intérêt de l’OL pour Layvin Kurzawa. Dans un premier temps réticent, le latéral gauche du PSG qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 aurait été finalement convaincu par le projet sportif de l’OL et la possibilité d’à nouveau jouer régulièrement. C’est en effet les informations communiquées par France Football et RMC Sport dimanche soir. Il ne manquait plus qu’un terrain d’entente soit trouvé entre le PSG et l’OL au niveau de l’indemnité du transfert.

Place aux négociations entre l’OL et le PSG pour Kurzawa !