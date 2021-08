Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est sur le point de boucler un dossier brûlant !

Publié le 16 août 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’OL, Layvin Kurzawa aurait finalement accepté de quitter le PSG pour rejoindre le club rhodanien. Leonardo va désormais devoir trouver un accord pour boucler ce gros départ.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis le début du mercato estival, Layvin Kurzawa (28 ans) n’entre vraisemblablement plus dans les plans de Leonardo qui envisage de dégraisser après le recrutement XXL. Ces derniers jours, il a beaucoup été question d’un intérêt de l’OL pour le latéral gauche du PSG, qui n’avait pas encore tranché quant à cette destination. Et ce serait désormais chose faite…

Kurzawa ok pour aller à l’OL