Mercato - PSG : Tout est déjà prêt pour Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 16 août 2021 à 11h30 par La rédaction

Le futur de Kylian Mbappé semblerait toujours être aussi incertain au Paris Saint-Germain. Alors que son contrat prend fin en 2022, le Français n'a toujours pas prolongé. En coulisses, Florentino Pérez aurait déjà tout prévu pour faire venir Mbappé dès cet été au Real Madrid.

Le dossier Kylian Mbappé pourrait bien être l'un des plus gros feuilletons de la fin de ce mercato estival. Le Français ne s'est toujours pas exprimé clairement sur son avenir. Alors que son contrat avec le PSG expire en juin 2022, Mbappé refuserait toujours de prolonger. Pourtant, comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, les dirigeants parisiens auraient sorti le grand jeu pour convaincre la star française de renouveler son bail, en s'approchant d'une proposition salariale proche des émoluments de Neymar, estimés à 30M€ nets. Cependant, malgré cette offre conséquente et un recrutement XXL comprenant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et dernièrement le sextuple Ballon d'or Lionel Messi, la réflexion de Kylian Mbappé n'évoluerait pas. Comme nous l'avons évoqué, l'attaquant français serait toujours aussi dubitatif à l'idée de poursuivre sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est bien Kylian Mbappé qui avait réclamé un mercato ambitieux auprès de sa direction. Face à cette situation, le Real Madrid pourrait bien passer prochainement à l'action...

Le Real a tout prévu pour Mbappé