Mercato - Barcelone : Piqué dévoile les coulisses de son sacrifice XXL !

Publié le 16 août 2021 à 11h00 par La rédaction

Le FC Barcelone a réussi ses débuts en Liga dimanche, en s'imposant face à la Real Sociedad (4-2). Buteur lors de la rencontre, Gerard Piqué s'est ensuite exprimé sur son énorme sacrifice financier opéré quelques jours auparavant.

Le Barça a débuté sa nouvelle ère dimanche. Face à la Real Sociedad, les hommes de Ronald Koeman se sont imposés 4-2 pour leur premier match officiel au Camp Nou depuis le départ mouvementé de Lionel Messi au PSG. Dès la 19ème minute, Gerard Piqué a lancé la saison des Blaugrana en ouvrant le score de la tête à la suite d'un centre de Memphis Depay. Une action symbolique, puisque le Néerlandais n'aurait probablement pas pu être enregistré auprès de la Liga si Piqué n'avait pas réduit drastiquement son salaire.

« Mes coéquipiers vont faire le même effort »