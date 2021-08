Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Piqué sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 7h45 par La rédaction

Après la victoire 4-2 contre la Real Sociedad ce dimanche, Gerard Piqué est revenu sur le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain.

Depuis le départ de Lionel Messi du FC Barcelone, les supporters catalans ont eu le temps de pleurer, mais aussi de fêter la première victoire des hommes de Ronald Koeman. Face à la Real Sociedad, le Barça s’est imposé 4-2, grâce notamment à un but de Gerard Piqué, l’homme de la semaine en Catalogne. Après avoir réduit son salaire, le défenseur barcelonais a permis à son club d’inscrire Eric Garcia et Memphis Depay. Au contraire, Lionel Messi n'était pas présent, puisqu'il s'est engagé librement avec le PSG. A l’issue de la rencontre de ce dimanche, Gerard Piqué a d'ailleurs abordé le départ de Messi au micro de Movistar .

« Messi est le joueur le plus important de l'histoire du football »