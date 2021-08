Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une plainte a bien été déposée après l'arrivée de Messi au PSG !

Publié le 16 août 2021 à 1h30 par D.M. mis à jour le 16 août 2021 à 1h56

Avocat français, Juan Branco a décidé de déposer une plainte à la Commission Européenne, au nom des socios, afin de protester contre l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Dans une lettre ouverte, il demande à Joan Laporta de rallier sa cause.

Le départ de Lionel Messi au PSG fait couler beaucoup d’encre au FC Barcelone. Le club catalan a tenté de conserver sa star argentine, mais les problèmes financiers étaient trop importants. Finalement, la Pulga a rejoint le PSG. Mais la validité cette opération est contestée par Juan Branco. Avocat français il a déposé une plainte à la Commission Européenne afin de contester l’arrivée de Messi au PSG. Dans une lettre publiée dans Mundo Deportivo , il a expliqué sa démarche et a envoyé un message à Joan Laporta, président du FC Barcelone.

Juan Branco lance un appel à Joan Laporta