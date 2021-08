Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour Laporta dans ce dossier XXL !

Publié le 15 août 2021 à 23h30 par D.M.

A la recherche d'un attaquant, le FC Barcelone s'intéresserait à Alexandre Lacazette. Arsenal ne devrait pas s'opposer au départ du joueur français, sous contrat jusqu'en 2022.

« Oui, j'aimerais surtout qu'un attaquant arrive et peut-être qu'un milieu de plus nous rejoigne aussi. Nous connaissons tous la situation avec le fair-play financier et c'est compliqué, mais si possible j'aimerais que d'autres signatures arrivent » a admis Ronald Koeman ce samedi en conférence de presse. Et à en croire les informations de Sport, le FC Barcelone aurait activé la piste menant à Alexandre Lacazette. Et le club catalan pourrait avoir l’occasion de s’offrir le joueur de 30 ans cet été.

Arsenal cherche à se débarrasser de Lacazette