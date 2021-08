Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une plainte déposée contre Paris pour l’arrivée de Messi !

Publié le 8 août 2021 à 14h30 par T.M.

Dans les prochaines heures, Lionel Messi est visiblement attendu à Paris afin de passer sa visite médicale avant son transfert au PSG. Un énorme coup de la part du club de la capitale, qui s’expose toutefois à de grosses conséquences.

Cela se précise d’heure en heure, Lionel Messi devrait évoluer au PSG à partir de cette saison 2021-2022 et ce pour les 2 prochaines années, plus une possiblement en option, comme le10sport.com vous l’a révélé, avec à la clé un salaire annuel de 25M€. Selon les derniers échos, l’Argentin serait même attendu dès ce dimanche à Paris pour effectuer sa visite médicale. Messi ne perdrait donc pas de temps. En effet, ce dimanche midi, l’ex-joueur du FC Barcelone tenait une conférence de presse au Camp Nou pour faire ses adieux aux Blaugrana. Un moment déchirant durant lequel le récent vainqueur de la Copa America est apparu en pleurs. Mais il fallait refermer ce chapitre Barcelone et alors que cela avec le PSG devrait très rapidement s’ouvrir, cette opération ne manque pas de faire réagir, notamment en ce qui concerne le fair-play financier. Bien qu’appuyé par la puissance financière du Qatar, le PSG va devoir dépenser énormément.

« Mon cabinet a préparé une plainte auprès de la Commission européenne »