Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les conditions sont posées pour cette priorité de Koeman !

Publié le 16 août 2021 à 3h45 par T.M.

A Barcelone, Ronald Koeman attend l’arrivée d’un attaquant. Alors que cela pourrait se réaliser, cela ne se fera toutefois pas à n’importe quelles conditions.

Bien que le FC Barcelone soit en grande difficulté avec ses finances, cela pourrait encore bouger d’ici la fin du mercato. En effet, avec le départ de Lionel Messi, la blessure de Sergio Agüero et le fait que Martin Braithwaite ne soit pas dans ses plans, Ronald Koeman espère l’arrivée d’un nouvel attaquant au Barça. La balle est donc désormais dans le camp de Joan Laporta, mais compte tenu de la situation financière des clubs blaugrana, cela s’annonce compliqué. Pour autant, rien ne serait à exclure…

Le Barça pense à Aubameyang et Lacazette, mais…