Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien du club ouvre déjà la porte à la succession de Pochettino !

Publié le 16 août 2021 à 1h45 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain vit probablement l'un des plus grands mercato de l'histoire, en coulisses, il semble désormais difficile de dire non à Paris. Pour Ludovic Giuly, ancien joueur parisien, l'éventualité de prendre un jour place sur le banc du PSG est séduisante.

Sur la pelouse comme sur le banc, le PSG ne laisse définitivement plus indifférent. Depuis l'ouverture du marché des transferts, Leonardo a frappé très fort en enregistrant les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, et dernièrement le sextuple Ballon d'or Lionel Messi. L'Argentin a été présenté au Parc des Princes face à des supporters parisiens en feu samedi, en marge de la réception de Strasbourg (4-2). Alors que le PSG s'inscrit une fois de plus comme un acteur majeur du football mondial, en coulisses, on postule déjà pour la succession de Mauricio Pochettino...

Giuly prêt à entrainer le PSG