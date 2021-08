Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une grande décision pour Mbappé !

Publié le 15 août 2021 à 23h15 par A.D.

Totalement sous le charme de Kylian Mbappé, le Real Madrid compterait lancer une offensive lors de ce mercato estival quand la tension sera à son comble entre le PSG et le joueur. Toutefois, Florentino Pérez n'envisagerait pas de dépenser une somme folle non plus sur ce dossier, car le crack français sera libre le 1er juillet.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo ne ménage pas ses efforts pour prolonger Kylian Mbappé. D'après nos indiscrétions, le directeur sportif du PSG a même proposé un contrat proche de celui de Neymar à son numéro 7 pour le convaincre. Toutefois, Kylian Mbappé n'est toujours pas décidé à rempiler à Paris. De son côté, le Real Madrid serait toujours en embuscade. Et à en croire Marca , Florentino Pérez attendrait que la tension soit à son maximum entre Kylian Mbappé et le PSG pour lancer son offensive. Toutefois, il ne serait pas prêt à aller trop loin pour boucler l'opération cet été.

Le Real Madrid ne veut pas faire de folies pour Mbappé cet été