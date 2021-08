Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo offrirait un pont d’or à Paul Pogba !

Publié le 16 août 2021 à 9h45 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait la ferme intention de prendre la concurrence de vitesse à l’été 2022 pour Paul Pogba en lui soumettant une offre que le principal intéressé pourrait ne pas pouvoir refuser.

Semblant au top de sa forme, en atteste sa prestation XXL samedi face à Leeds United (5-1) au cours de laquelle il a délivré quatre passes décisives, Paul Pogba fait à nouveau beaucoup parler de lui pour ses performances sur le terrain et sur le marché des transferts. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain de Manchester United n’a toujours pas prolongé bien que les Red Devils ne perdent pas espoir à ce sujet. Selon The Daily Star, le champion du monde tricolore aimerait rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid à l’expiration de son contrat en juin 2022. Cependant, le PSG ne compterait pas rester les bras croisés dans cette affaire.

Le PSG prêt à verser 600 000€ par semaine à Pogba !