Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé va faire une demande colossale à Al-Khelaïfi !

Publié le 16 août 2021 à 8h15 par Th.B.

Alors que le PSG par le biais de son président s’est montré clair au sujet de la continuité de Kylian Mbappé, l’attaquant parisien voudrait demander audience à Nasser Al-Khelaïfi pour qu’il accepte de discuter avec le Real Madrid afin qu’il puisse vivre son rêve d’arborer la tunique merengue cette saison.

Kylian Mbappé disposerait de plusieurs options concrètes pour son avenir. La première étant la plus simple et réalisable, étant une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. Cependant, elle ne semblerait pas être la volonté première du principal intéressé qui aurait plus la tête à un départ cet été, ou pour le prochain mercato estival comme The Transfer Window Podcast l’a souligné tout en lâchant une petite bombe ces dernières heures. Alors que tout portait à croire que Mbappé était destiné à s’engager avec le Real Madrid après son départ du PSG, Liverpool serait préparé à lui proposer un contrat, dans lequel serait incluse une clause de liberté, lui permettant d’avoir la main sur sa carrière. De plus, l’attaquant du PSG estimerait qu’un passage en Premier League serait plus judicieux avant de se lancer dans le grand bain en Espagne. Néanmoins, de l’autre côté des Pyrénées, la situation est bien différente dans le feuilleton Mbappé !

Mbappé prêt à demander à Al-Khelaïfi de négocier son transfert avec le Real Madrid !