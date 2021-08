Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce retentissante de Kolodziejczak sur son avenir !

Publié le 16 août 2021 à 7h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Timothée Kolodziejczak a fait clairement savoir que cette saison sera sa dernière avec l'ASSE.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, Timothée Kolodziejczak pourrait ne plus faire long feu à l'ASSE. En effet, le défenseur de Claude Puel va quitter les Verts librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très vite. Interrogé après le déplacement à Lens ce dimanche (2-2), Timothée Kolodziejczak a déjà scellé son avenir à l'ASSE. Comme l'a annoncé clairement le défenseur de 29 ans, il ne prolongera pas et cette saison 2020-2021 sera sa dernière dans le club du Forez.

«Il me reste un an à faire ici, je me donnerai à fond »