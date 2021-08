Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’opération légendaire du Real Madrid suit son cours !

Publié le 16 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Le Real Madrid aurait toujours des vues sur Erling Braut Haaland et pourrait bien parvenir à boucler celle opération l’été prochain, ce dossier étant infaisable pour le club merengue cet été pour deux raisons précises.

Et si Erling Braut Haaland restait finalement au Borussia Dortmund pour une saison supplémentaire ? Arrivé en janvier 2020 en provenance du RB Salzbourg, l’insatiable buteur du BvB a été annoncé sur le départ l’été dernier et au cours de ce mercato vers l’Angleterre et au Real Madrid. D’ici l’été prochain, le club merengue espérerait pouvoir faire un coup de maître avec Kylian Mbappé et Paul Pogba. De toute manière, la porte du Borussia Dortmund était fermée à double tour pour cette fenêtre des transferts.

Le Borussia avait fermé la porte pour Haaland, rendez-vous l’été prochain !