Mercato - PSG : Après Kehrer et Kurzawa, Leonardo cible une autre vente !

Publié le 16 août 2021 à 10h15 par Th.B.

À l’image du dossier Layvin Kurzawa qui a pourtant été prolongé en juin 2022, Julian Draxler serait également dans le viseur de Leonardo. Le directeur sportif du PSG prévoirait d’essayer de le vendre d’ici la fin du mercato estival.

Il ne reste plus que deux semaines à Leonardo pour qu’il puisse boucler les ultimes opérations de son été. Hormis une éventuelle offensive pour Eduardo Camavinga ou encore Paul Pogba, le directeur sportif du PSG semble être déterminé à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino en vendant plusieurs joueurs. À ce jour, seul Mitchel Bakker a pris la direction du Bayer Leverkusen en permettant au PSG d’enregistrer 7M€ dans ses comptes.

Récemment prolongé, Draxler pourrait être vendu !