Mercato - PSG : Un club étranger prêt à faire une fleur à Leonardo pour Draxler ?

Publié le 16 août 2021 à 11h10 par Th.B.

Alors que le PSG prendrait en considération une vente de Julian Draxler, le Bayer Leverkusen pourrait voler à la rescousse du club de la capitale. Explications.

Certes, Julian Draxler a signé une prolongation de contrat de trois ans en mai dernier, le liant au PSG jusqu’en juin 2024. Cependant, le club de la capitale ne semblerait pas prévoir pour autant de converser son milieu offensif jusqu’au terme de son engagement contractuel. Avec les recrues de taille opérées par le directeur sportif Leonardo et le président Nasser Al-Khelaïfi, l’objectif du PSG serait de pouvoir dégraisser avant la clôture du mercato estival. Les options seraient multiples avec Layvin Kurzawa et Thilo Kehrer notamment. Après avoir recruté Mitchel Bakker, le Bayer Leverkusen pourrait en faire de même avec un certain Julian Draxler.

Après Kehrer, Leverkusen également dans le coup pour Draxler !