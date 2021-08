Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations du clan Pogba sur l’intérêt du PSG !

Publié le 16 août 2021 à 11h15 par Th.B.

Contactés The Independent, des proches de Paul Pogba ont avoué s’être attendus à une offre concrète du PSG cet été. Cependant, cela ne pourrait être que partie remise. Explications.

Les jours se suivent et se se ressemblent pas pour Paul Pogba. Annoncé comme piste prioritaire du PSG après l’annonce des quatre premières recrues estivales parisiennes et avant que l’opportunité Lionel Messi ne se présente, le milieu de terrain de Manchester United a cependant continué à être lié au PSG. Paris-Fans révélait d’ailleurs dernièrement que la signature de Messi ne chamboulait pas les plans du club de la capitale qui s’efforcerait de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino d’ici la fin du mercato afin de lancer une offensive auprès de Manchester United pour le transfert de Paul Pogba, son contrat courant jusqu’en juin prochain chez les Red Devils . Finalement, The Daily Telegraph a récemment fait savoir que le PSG préparerait son coup pour le prochain mercato estival, lorsque le joueur sera libre.

Les proches de Pogba s’attendaient à ce que le PSG dégaine, mais…