Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tension maximale entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ?

Publié le 16 août 2021 à 17h15 par D.M.

Avant la rencontre entre le PSG et le RC de Strasbourg, le nom de Kylian Mbappé a été sifflé par le public des Parc des Princes. Et pour le joueur, le coupable est tout trouvé.

Que décidera de faire Kylian Mbappé ? Alors que la saison vient de débuter, l’avenir du joueur parisien demeure toujours un mystère. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, le champion du monde 2018 a reçu une offre de prolongation importante de la part de ses dirigeants, mais rien ne laisse penser qu’il étirera son bail comme le 10 Sport.com l’a annoncé en exclusivité. Une aubaine pour le Real Madrid, qui aurait prévu de transmettre une offre de 150M€ au PSG selon la presse espagnole.

Mbappé irrité par le comportement de son président ?