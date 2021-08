Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta réagit aux premières images de Messi à Paris…

Publié le 16 août 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi a été présenté au public du Parc des Princes ce week-end suite à son transfert au PSG, Joan Laporta a livré son ressenti sur les premiers pas de son ancienne star à Paris.

À l’occasion de la rencontre de championnat face au RC Strasbourg samedi (4-2), le PSG en a profité pour présenter ses nouvelles recrues du mercato estival au public du Parc des Princes. C’est ainsi que les supporters parisiens ont pu découvrir Lionel Messi, leur nouvelle star offensive, arrivée libre en provenance du FC Barcelone. Et Joan Laporta, le président du club catalan, a fait passer un message à son ancien joueur ce lundi en conférence de presse.

« J’ai vu un Messi heureux à Paris »