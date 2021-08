Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça s’invite à la fête pour Haaland !

Publié le 16 août 2021 à 16h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid prévoirait une triple opération dans laquelle Erling Braut Haaland ferait partie intégrante en 2022, le FC Barcelone serait susceptible de faire capoter ce dossier chaud de Florentino Pérez.

Frappé de plein fouet par les restrictions mises en place depuis 2020 et le Covid-19, le Real Madrid a été contraint de faire des économies, s’efforçant de dégraisser son effectif et n’accueillant que David Alaba cet été. Florentino Pérez avait deux objectifs : la rénovation du Santiago Bernabeu et la signature de Kylian Mbappé. Le président du Real Madrid espérerait toujours pouvoir recruter l’attaquant du PSG cet été selon El Chringuito. Si l’opération s’avérait impossible, l’objectif serait de le voir débarquer libre de tout contrat en juin 2022 à l’instar de Paul Pogba qui seraient tous deux rejoints par Erling Braut Haaland grâce à la clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund et qui sera active à compter de l’été prochain selon The Daily Star.

Laporta toujours fan d’Haaland