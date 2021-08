Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La demande très spéciale de Messi avant son arrivée !

Publié le 16 août 2021 à 23h15 par A.D.

Très proche de Pepe Costa, l'ancien homme à tout faire du FC Barcelone, Lionel Messi aurait demandé au PSG de le recruter avant sa signature. D'ailleurs, il s'agirait de l'une des premières requêtes de La Pulga au club parisien.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi n'a pas pu prolonger avec le FC Barcelone. Alerté par la situation de La Pulga , le PSG a sauté sur l'occasion et est parvenu à s'offrir ses services en seulement quelques jours. Présenté devant les supporters du PSG au Parc des Princes ce samedi, Lionel Messi a envoyé un message très fort sur l'accueil qu'il a reçu. « Comment je vis l’accueil ? Ce que je suis en train de vivre est incroyable. À partir du moment où l’information est sortie que je partais de Barcelone, les gens sont sortis dans la rue sans même savoir si j’allais venir ici, sans que rien ne soit confirmé. À l’aéroport, à l’hôpital, c’était impressionnant. C’était ma première expérience en dehors de Barcelone après si longtemps. Et vivre tout cela c’est fou et je profite, je profite de chaque moment avec l’envie de commencer très tôt » , s'est enflammé Lionel Messi sur PSG TV .

Pepe Costa réclamé au PSG par Lionel Messi ?