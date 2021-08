Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La partie de poker menteur débute dans le feuilleton Pogba !

Publié le 16 août 2021 à 14h30 par Th.B.

Alors que le mercato estival touche à sa fin, le dossier Paul Pogba serait d’ores et déjà reporté à l’été prochain au cours duquel le PSG espérerait effectuer un coup de trafalgar au Real Madrid notamment pour la star de Manchester United.

Le mercato du PSG a vite démarré avec l’annonce de l’arrivée libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum lors de la première quinzaine du mois de juin. Par la suite, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma ont suivi le mouvement et ouvert la voie à Lionel Messi, recrue surprise estivale rendue possible grâce à l’incapacité du FC Barcelone à s’attacher ses services. Cependant, Paris-Fans a fait savoir que la venue de Messi ne fermait pas pour autant le dossier Paul Pogba qui occupait jusque là les discussions en interne au PSG. En effet, en parvenant à dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino par des ventes, le Paris Saint-Germain pourrait alors accueillir le milieu de terrain de Manchester United avant la fin du mercato. Néanmoins, pour des raisons financières que ce soit du côté du PSG ou chez les autres courtisans de Pogba, cette opération serait reportée à 2022 d’après différents médias dont The Independent.

Le PSG préparerait un contrat en or pour Pogba…

Ce lundi, The Independent a fait un gros point sur le dossier Paul Pogba en révélant que le PSG serait plus que jamais intéressé par son profil. Afin de le prouver, Leonardo et les dirigeants parisiens seraient enclins à l’idée d’offre à la star des Red Devils un salaire hebdomadaire de 600 000€ en marge du mercato estival de 2022 si Pogba choisissait de ne pas prolonger son contrat avec Manchester United. Potentiellement libre en 2022, Pogba n’aurait nullement l’intention de renouveler son contrat à United. Néanmoins, le PSG ne serait pas la première option pour son avenir.

…mais le Real Madrid a du répondant !