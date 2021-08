Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut faire un coup à la Wijnaldum pour Pogba !

Publié le 16 août 2021 à 13h15 par Th.B.

Comme il a pu le faire avec Georginio Wijnaldum en jouant un mauvais tour au FC Barcelone en juin dernier, le PSG envisagerait sérieusement de réitérer cette expérience l’été prochain avec Paul Pogba. Explications.

Au cours de la première quinzaine du mois de juin, le PSG a officialisé l’arrivée libre de tout contrat de Georginio Wijnaldum après avoir trouvé un accord contractuel quelques jours auparavant. Pourtant, le désormais ex-milieu de terrain de Liverpool semblait destiné à s’engager au FC Barcelone alors que le journaliste Fabrizio Romano assurait même que tout était bouclé entre les deux parties avant que cette opération ne tourne en faveur du PSG. Et ce coup en question, le PSG pourrait bien le réitérer l’été prochain dans la course à la signature de Paul Pogba.

Le PSG compte griller la priorité au Barça et au Real l’été prochain avec Pogba !