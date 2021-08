Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha reçoit une terrible nouvelle pour Paul Pogba !

Publié le 16 août 2021 à 12h45 par Th.B.

Le PSG semblerait avoir de véritables vues sur Paul Pogba et serait d’allers prêt à lui offrir un contrat en or pour le convaincre de rallier Paris. Néanmoins, la préférence du milieu de terrain de Manchester United serait de signer chez l’un des deux géants espagnols.

Au cours du mercato estival qui fermera ses portes dans deux semaines, le PSG a frappé fort en recrutant les anciens capitaines du Real Madrid et du FC Barcelone en les personnes de Sergio Ramos et de Lionel Messi notamment. Sans oublier les coups Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma qui étaient libres et le transfert d’Achraf Hakimi. En raison de la venue surprise de Lionel Messi qui s’est bouclée en l’espace de quelques jours, le PSG semble avoir été contraint de revoir ses plans pour tenter de recruter Paul Pogba à l’été 2022, soit à l’expiration de son contrat à Manchester United.

Pogba veut quitter Manchester pour…. l’Espagne !