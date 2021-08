Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion en or pour le successeur de Kylian Mbappé !

Publié le 16 août 2021 à 12h15 par Th.B.

Considéré par la presse anglaise comme l’une des options prises en considération par le PSG pour succéder à Kylian Mbappé, Harry Kane ne ferait l’objet de discussions entre Manchester City et Tottenham. De quoi placer le Paris Saint-Germain dans une bonne position.

N’ayant toujours pas officiellement repris avec Tottenham depuis son retour de vacances, Harry Kane fait énormément parler de lui de l’autre côté de la Manche. En effet, bien que son contrat court jusqu’en juin 2024 avec les Spurs, le capitaine des Three Lions pousserait toujours autant en interne afin de plier bagage et de se lancer un nouveau challenge ailleurs. Le choix prioritaire de Kane porterait sur Manchester City, bien que le PSG sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, garderait un oeil avisé sur l’évolution de sa situation et particulièrement dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore compterait demander à son président Nasser Al-Khelaïfi d’entamer les négociations avec son homologue du Real Madrid Florentino Pérez pour son transfert selon El Chiringuito.

Aucun dialogue entre City et Tottenham pour Kane