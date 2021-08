Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme constat du Barça sur le transfert de Neymar…

Publié le 16 août 2021 à 14h15 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone traverse une crise économique sans précédent, Joan Laporta a fait un lien direct avec le transfert de Neymar au PSG en 2017, qui a engendré bien des problèmes au sein de l’institution catalane.

En l’espace de 4 ans, le FC Barcelone a vu sa renommée « MSN » être totalement démantelée, mais pour des raisons bien différentes. À l’été 2017, Neymar a pris la direction du PSG après que le club de la capitale ait levée la clause libératoire fixée à 222M€ dans son ancien contrat au Barça alors que le club culé aurait été en mesure de le garder d’un point de vue financier et salarial. Depuis, le FC Barcelone a dépensé son compter sur le marché, engendrant des dettes importantes et laisser le club dans une situation économique plus que compliquée alors que la dette s’élève à 1,3Md€ selon le président Joan Laporta. L’année dernière, Luis Suarez a été poussé vers la sortie n’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman et permettant au club de faire des économies au niveau de sa masse salariale. Son de cloche presque similaire avec Lionel Messi cet été qui n’a pas pu être prolongé en raison de la crise financière qui frappe le FC Barcelone.

« Il dépensait mal les 222 millions de Neymar, en salaires et amortissements »