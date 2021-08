Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman donne le ton pour la suite du recrutement !

Publié le 16 août 2021 à 13h30 par La rédaction

Dimanche, le Barça a fait sa rentrée en Liga en recevant la Real Sociedad (4-2). Au cours de cette victoire, Martin Braithwaite s'est grandement mis en avant avec deux buts et une passe décisive. Malgré les performances satisfaisantes du Danois, Ronald Koeman ne serait pas contre l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Le FC Barcelone a commencé sa nouvelle ère. Pour la première fois depuis de nombreuses années, c'est sans Lionel Messi que le Barça aborde sa saison. Malgré l'absence de l'Argentin qui a rejoint PSG, le club culé a réussi ses premiers pas post-Messi. Dimanche au Camp Nou, les Blaugrana se sont en effet imposés avec la manière contre la Real Sociedad (4-2). Après la rencontre, Ronald Koeman a tenu a faire passer quelques messages à sa direction sur la suite du mercato...

Koeman monte au créneau pour Braithwaite

Alors qu'il serait annoncé sur le départ en Premier League depuis de nombreuses semaines, Martin Braithwaite est toujours présent au sein du FC Barcelone. Le Danois était même titulaire dimanche contre la Real Sociedad, sur le côté gauche de l'attaque barcelonnaise. En dépit de sa situation incertaine, Braithwaite a brillé en inscrivant deux buts et en délivrant une passe décisive. C'est logiquement que le buteur de 30 ans a été élu homme du match. Après la rencontre, Ronald Koeman n'a pas caché sa joie de pouvoir compter sur Martin Braithwaite en conférence de presse : « Braithwaite est un exemple de la façon dont un professionnel doit vivre car il travaille toujours pour l'équipe et nous aide dans beaucoup de choses. Il est très difficile à défendre et je suis ravi d'avoir des joueurs comme lui. » Koeman pourrait bien suggérer au Barça de ne pas se séparer de Braithwaite lors de ce mercato. De plus, l'entraîneur néerlandais avait également une autre requête à faire passer aux dirigeants barcelonnais...

Koeman souhaiterait un attaquant supplémentaire