Mercato - PSG : L’énorme sortie de Koeman sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 16 août 2021 à 8h30 par G.d.S.S. mis à jour le 16 août 2021 à 8h32

Arrivé libre au PSG après avoir finalement décidé de claquer la porte du FC Barcelone, Lionel Messi a laissé un énorme vide derrière lui sur le plan tactique comme le regrette amèrement Ronald Koeman.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, et malgré une prolongation de deux ans qui semblait initialement programmée, Lionel Messi a finalement décidé de quitter le Camp Nou et s’est engagé gratuitement avec le PSG la semaine dernière. La star argentine a signé un contrat de deux ans + une année en option, et devient donc la nouvelle grande star du projet QSI. De son côté, le collectif du Barça doit se reconstruire sans Messi…

« Je préfèrerais quand même avoir Messi… »