Mercato - Barcelone : Koeman emploie les grands moyens pour se débarrasser des indésirables !

Publié le 15 août 2021 à 15h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone débute ce dimanche soir sa saison en recevant la Real Sociedad, Ronald Koeman a déjà procédé a des choix forts lors de la composition de son groupe. Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Alex Collado et Philippe Coutinho n'ont pas été retenus par l'entraîneur néerlandais. Ces joueurs seraient poussés vers la sortie.

Après un été mouvementé ponctué par le départ de Lionel Messi au PSG le 10 août dernier, le Barça s'apprête à débuter sa nouvelle ère. Pour la première fois depuis 2004, c'est en effet sans la Pulga que les Blaugrana abordent leur saison. En proie à de graves problèmes financiers, Joan Laporta était dans l'incapacité de prolonger le contrat de Messi. Si l'Argentin fait désormais partie du passé du Barça, les difficultés économiques du club culé sont elles toujours présentes. Alors que Barcelone reçoit ce dimanche soir la Real Sociedad pour la première journée de Liga, Ronald Koeman pourrait bien donner un énorme coup de pouce à son président Laporta...

Umtiti, Pjanic et Collado non convoqués par Koeman

Pour cette première journée de championnat, Ronald Koeman a pris la décision de se passer de Samuel Umtiti, Miralem Pjanic et Alex Collado. Selon Sport , cette décision forte du technicien néerlandais aurait pour but de pousser ces indésirables vers la sortie. Pour autant, cela semblerait loin d'être évident pour les dirigeants catalans de vendre ces joueurs. Avec Umtiti, la situation n'aurait pas évolué depuis le début de l'été. Le Français aurait des propositions en Ligue 1, mais souhaiterait encore avoir sa chance avec le Barça. Pjanic serait lui plus que jamais d'accord pour retourner à la Juventus. Cependant, alors que Koeman ne compterait pas sur le Bosnien, l'opération entre la Juve et le Barça tarderait à se finaliser. De son côté, Collado aurait décidé de rester à Barcelone à la suite de son prêt avorté au Club Bruges. Mais Koeman, ainsi que la direction barcelonaise, préfèreraient que le jeune espagnol soit tout de même prêté.

L'énigme Coutinho