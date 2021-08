Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pjanic prêt à un énorme sacrifice pour son avenir !

Publié le 9 août 2021 à 9h30 par La rédaction

Devenu indésirable, Miralem Pjanic devrait quitter le FC Barcelone cet été. La Juventus serait décidée à faire revenir le Bosnien.

Le Barça souhaiterait se séparer de ses indésirables. En proie à de graves problèmes financiers, Joan Laporta se retrouverait dans l'obligation d'alléger sa masse salariale. En raison des exigences économiques imposées par la Liga, le président blaugrana n'a même pas pu homologuer la prolongation de Lionel Messi, qui devrait prendre la direction du PSG. Comme révélé sur le 10sport.com, Miralem Pjanic avait été proposé au PSG et à Chelsea. Pour autant, le Bosnien voudrait lui retrouver la Juventus. De son côté, Massimiliano Allegri ne serait pas contre un retour de Pjanic chez les Bianconeri ...

Pjanic prêt à réduire son salaire