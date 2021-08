Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle confirmation pour Pol Lirola !

Publié le 15 août 2021 à 14h10 par A.M.

Toujours à la recherche d'un joueur pour évoluer dans le couloir droit de l'OM, Pablo Longoria semble avoir accéléré pour le recrutement de Pol Lirola.

Depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille ne chôme. Huit joueurs ont ainsi débarqué à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Mais Pablo Longoria n'en a pourtant pas terminé avec son mercato. Et pour cause, un piston droit est encore attendu. Dans cette optique, les noms de Daniel Wass et Pol Lirola circulent ces dernières semaines. Mais c'est bien l'Espagnol qui semble le plus proche de faire son retour.

Lirola plus proche que jamais de rejoindre l'OM ?