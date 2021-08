Foot - Mercato - OM

Mercato : Amine Adli, plus aucune nouvelle de l’OM ?

Publié le 15 août 2021 à 10h10 par Alexis Bernard

Courtisé par l’OM l’hiver dernier, Amine Adli ne semble plus vraiment une priorité pour l’écurie marseillaise.

Le TFC hausse le ton pour Amine Adli. Après avoir reçu deux belles offres pour le transfert de son joyau, qui n’a plus qu’un an de contrat, le club se heurte à la volonté du joueur qui refuse de signer à Wolfsburg ou à Troyes. Ces deux clubs ont respectivement proposé 12 millions d’euros (dont 2 de bonus) et 10 millions d’euros (dont 2 de bonus) pour le transfert d’Amine Adli. Et l’OM, dans tout ça .

Plus de nouvelle depuis un moment…

Selon nos informations, l’OM n’a pas donné de nouvelles depuis un petit moment maintenant. Si les contacts étaient très chauds l’hiver dernier, les deux parties avaient prévu de se retrouver au début de l’été pour évoquer à nouveau la possibilité de voir Amine Adli venir à l’OM. Mais Pablo Longoria n’a pas bougé comme prévu. Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucun signe de vie de l’OM auprès du joueur, de ses représentants comme du TFC.



Après renseignement pris auprès de son entourage, Amine Adli a en effet exprimé le souhait de ne pas accepter les deux propositions actuellement sur la table. Il espère et attend une autre option pour son avenir. L’intérêt du Bayern Munich est réel et inspire bien plus le Toulousain que Wolfsburg ou Troyes. Reste à savoir si les Bavarois dégaineront avant le 31 août. Pour l’heure, Amine Adli est mis de côté.