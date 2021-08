Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une condition est posée pour ce dossier prioritaire de Longoria !

Toujours en négociations avec l’OM pour le transfert de Pol Lirola, la Fiorentina continuerait de réclamer 12M€ cash pour libérer son latéral droit.

L’avenir de Pol Lirola s’inscrit en pointillés du côté de Florence. Pour autant, à un peu plus de 15 jours de la fin du mercato, le latéral droit espagnol est toujours un joueur de la Fiorentina. L’OM, qui en a ferait désormais sa priorité, poursuivrait en coulisse son pressing pour le rapatrier à Marseille. Plus besoin de convaincre le joueur, qui ferait le maximum pour convaincre ses dirigeants de le laisser partir selon La Provence . Mais la Fiorentina resterait intransigeante sur ses demandes et n’entend pas faire de cadeaux à Pablo Longoria.

L’OM a proposé 12M€, mais...