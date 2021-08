Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut réaliser un coup de maître sur le marché !

Publié le 14 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Alors que le Bayern Munich serait l’option prioritaire d’Amine Adli, le club bavarois ne pourrait pas pour le moment dégainer. De quoi faire les affaires de l’OM ?

« Nous avons reçu deux offres. Une d’un club du Top 5 européen pour 10 millions d’euros, et une du Top 15 européen pour 12 millions d’euros (…) Le joueur a refusé les deux clubs, que je ne peux pas nommer mais ce sont des clubs gigantesques. Étrangers ». Ces derniers jours, Damien Comolli a fait passer ce message à la presse expliquant en outre qu’Amine Adli n’était plus à disposition du coach Philippe Montanier jusqu’au 1er septembre en raison du feuilleton au sujet de son avenir et de sa réticence à accepter de quitter le Toulouse FC, ce qui permettrait au club de renflouer ses caisses. Mais quelle est l’identité des deux équipes évoquées par le président Comolli alors que l’OM conserverait un intérêt pour Amine Adli ?

Adli aurait refusé de rejoindre deux clubs, le Bayern dans son viseur, une opportunité pour l’OM

Selon différents médias, Amine Adli n’aurait d’yeux que pour le Bayern Munich, ce serait la raison pour laquelle il aurait refusé de rejoindre Troyes et Wolsburg qui auraient respectivement proposés 10M€ avec bonus et 12M€ avec bonus. Pour le moment, le Bayern Munich ne serait pas dans la mesure d’accueillir le meneur de jeu de 18 ans tant que le club bavarois n’aura pas dégraissé son effectif. Une occasion en or pour Pablo Longoria ? Réponse dans les prochains jours.