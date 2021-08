Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les énormes révélations de Barcelone sur le feuilleton Messi !

Publié le 16 août 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi a finalement atterri au PSG cet été alors qu’il était initialement prévu qu’il prolonge au FC Barcelone, le président catalan Joan Laporta s’explique sur les coulisses de cet échec.

C’est l’une des plus grandes opérations de toute l’histoire du football moderne, si ce n’est la plus grande : Lionel Messi s’est engagé libre avec le PSG cet été, signant un contrat de deux ans + une année en option. Pourtant, initialement, l’attaquant argentin avait trouvé un accord avec le FC Barcelone pour prolonger avec son club de toujours, et le président blaugrana Joan Laporta s’est confié ce lundi en conférence de presse sur les dessous de cet énorme échec imprévu avec Messi.

« On a tout tenté pour prolonger Messi »