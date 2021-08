Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce cadre d'Ancelotti s'enflamme après sa prolongation !

Publié le 16 août 2021 à 21h30 par D.M.

Le Real Madrid a officialisé, ce lundi, la prolongation de Thibaut Courtois. Désormais lié au club espagnol jusqu'en 2026, le portier a eu du mal à cacher son émotion.

Après avoir officialisé, il y a quelques semaines, la prolongation de Dani Carvajal, un nouveau joueur du Real Madrid a étiré son bail. Ce lundi, le club espagnol a annoncé que Thibaut Courtois avait signé un nouveau contrat. Le portier belge est désormais lié au Real Madrid jusqu'en 2026. Après avoir prolongé son contrat, Thibaut Courtois a livré ses impressions et a eu le plus grand mal à cacher son émotion.

« Pour moi, cette prolongation est une récompense pour mes efforts au cours de l'année écoulée »