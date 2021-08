Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Jordi Alba sur son avenir !

Incriminé pour ne pas vouloir se soumettre à la baisse de salaires des joueurs du Barça, Jordi Alba a voulu démentir les rumeurs.

Les difficultés financières du FC Barcelone sont connues de tous. C’est pour cette raison que le club a demandé aux joueurs de consentir à une baisse de salaire importante. Les médias espagnols ont annoncé que Gerard Piqué avait accepté au contraire de Jordi Alba qui aurait refusé. Le latéral gauche espagnol a tenu à remettre les choses au clair. Il certifie que ces rumeurs l’ont blessés et qu’il fera tout son possible pour contribuer au sauvetage du Barça.

« Ma prédisposition a été d'aider le club dès le premier instant »