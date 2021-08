Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Braithwaite fait passer un message clair sur son avenir !

Publié le 16 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Arrivé au FC Barcelone pour jouer un rôle secondaire en février 2020, Martin Braithwaite s’impose comme un élément incontournable. Et compte bien le rester longtemps.

Pour son premier match sans Lionel Messi, le FC Barcelone s’est imposé 4 buts à 2 face à la Real Sociedad. Une rencontre où Martin Braithwaite était titulaire sur le front de l’attaque des Blaugranas, accompagné de Memphis Depay et Antoine Griezmann. Le Danois a été l’auteur de 2 buts et une passe décisive. L’ancien toulousain a un rôle de plus en plus important au sein de l’effectif barcelonais. Si son avenir était incertain avant le départ de Messi, la manque de profondeur de banc offensivement et les performances de Braithwaite pourraient convaincre le FC Barcelone de le garder. En tout cas lui n’a aucune raison de quitter la Catalogne.

« Je suis sûr que je vais continuer à m'améliorer tout au long de la saison »