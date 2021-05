Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Thibaut Courtois se livre sur son transfert au Real Madrid !

Publié le 2 mai 2021 à 17h00 par La rédaction

À l'été 2018, Thibaut Courtois a débarqué au Real Madrid en provenance de Chelsea. Un véritable rêve pour le Belge, qui ne pensait pas pouvoir arriver dans un club de la stature de la Casa Blanca un jour.

Arrivé au Real Madrid en provenance de Chelsea à l’été 2018, Thibaut Courtois a connu des débuts mitigés. Mais malgré tout, les dirigeants madrilènes ont gardé leur confiance en le Belge. Et les résultats sont payants, puisque l’ancien des Blues a su s’adapter à la Casa Blanca . S’il a connu des hauts comme des bas au Real Madrid depuis son transfert, Thibaut Courtois s’estime néanmoins chanceux de jouer dans un club de la stature des Merengue . Et il ne s’en est pas caché.

«C'est une jolie histoire : quelqu'un qui a grandi dans un petit village en Belgique peut finir au Real Madrid»