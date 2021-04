Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Courtois s'enflamme totalement pour son arrivée !

Publié le 28 avril 2021 à 7h00 par A.D.

Lors du mercato estival 2018, Thibaut Courtois a migré de Chelsea vers le Real Madrid. Un transfert qui le comble de joie, comme il l'a lui-même confié.

Auteur de performances XXL à Chelsea, Thibaut Courtois a séduit la direction du Real Madrid. Déterminé à s'offrir le gardien belge, le club merengue a offert un chèque de près de 35M€ aux têtes pensantes des Blues à l'été 2018. Une proposition que l'écurie londonienne n'a pas pu refuser. Au Real Madrid depuis bientôt trois ans, Thibaut Courtois est revenu sur son arrivée et a reconnu que son nouveau club lui en avait mis plein la vue dès sa présentation officielle.

«Ma présentation a été l'un des plus beaux moments de ma vie»