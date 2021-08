Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme message de Depay sur sa première officielle au Barça !

Publié le 16 août 2021 à 19h00 par Th.B.

Aligné dans le onze de départ de Ronald Koeman dimanche soir face à la Real Sociedad (4-2), Memphis Depay a évoqué une soirée mémorable sur son compte Twitter pour la première du FC Barcelone en Liga cette saison.

Le FC Barcelone a effectué ses premiers pas en match officiel sans Lionel Messi qui n’est plus un joueur du Barça depuis le 5 août dernier et l’annonce du club de son départ qui a engendré son arrivée au PSG. De plus, lors de la réception de la Real Sociedad au Camp Nou dimanche soir (4-2), Memphis Depay a lui aussi pris part à son premier match officiel en tant que joueur du FC Barcelone. Certes, le Néerlandais n’a pas trouvé le chemin des filets, mais a délivré la passe décisive à Gerard Piqué qui a permis aux Blaugrana d’ouvrir le score à la 19ème minute de jeu.

« Un moment pour la vie ! »

Dans la foulée de la rencontre, Memphis Depay est passé par l’intermédiaire de son compte Twitter afin de donner son ressenti sur le début de sa nouvelle aventure au FC Barcelone qu’il a qualifiée de mémorable. « Un moment pour la vie ! Trois points. Les supporters étaient incroyables ! Toute la gloire à Dieu » . Reste à savoir si Memphis Depay saura faire à terme oublier la légende vivante catalane Lionel Messi.