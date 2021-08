Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La nouvelle annonce forte du Barça sur l'arrivée de Depay !

Publié le 16 août 2021 à 0h30 par A.D.

Après s'être offert Memphis Depay et Eric Garcia pour 0€, le FC Barcelone a enfin pu les inscrire en Liga. Soulagé, Rafael Juste, vice-président catalan, s'est totalement enflammé.

Pour étoffer son effectif à prix mini, le FC Barcelone s'est offert les services de Memphis Depay, Eric Garcia, et de Sergio Agüero pour 0€. Libres de tout contrat depuis le 30 juin, les trois hommes ont rejoint le Barça sans indemnité de transfert. Et alors que le club fait face à d'énormes problèmes financiers, Joan Laporta a eu beaucoup de mal à enregistrer ses joueurs. Sachant que Ronald Koeman a finalement pu aligner Eric Garcia et Memphis Depay face à la Real Sociedad ce dimanche soir, Rafael Yuste, le vice-président du FC Barcelone, a fait passer un message très fort.

«Je pense qu'Eric et Memphis vont nous donner beaucoup de plaisir»