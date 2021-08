Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est prêt à dégainer une offre pour Mbappé !

Publié le 16 août 2021 à 20h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, le Real Madrid se tient prêt à dégainer une offre pour l'attaquant du PSG.

Avec le recrutement XXL du PSG cet été, la position de Kylian Mbappé aurait pu être très claire concernant son avenir. Cependant, l'attaquant français ne semble pas avoir tranché pour le moment et pourrait même se résoudre à quitter le club, malgré le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi. « Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », confiait le président du PSG en conférence de presse.

Le Real Madrid toujours à l'affût