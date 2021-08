Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo a pris une décision fracassante !

Publié le 17 août 2021 à 8h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Cristiano Ronaldo se pose des questions sur son avenir depuis plusieurs mois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et à en croire la presse italienne, CR7 aurait enfin pris une décision finale : il voudrait quitter la Juventus.

Alors que la Juventus est totalement passée à côté de sa saison 2020-2021, Cristiano Ronaldo envisage un départ depuis plusieurs mois. A tel point que ses représentants ont même sondé le terrain pour préparer un possible départ, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Conscient de la situation, le PSG est ouvert à une arrivée de Cristiano Ronaldo cet été. Et sachant que Kylian Mbappé pourrait prendre le large très prochainement, Leonardo se verrait bien associer le Portugais à Neymar et Lionel Messi. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'est pas seul sur ce dossier, puisque, d'après nos sources, l'Inter Miami est également sur les traces de Cristiano Ronaldo, contrairement à l'AS Monaco.

Cristiano Ronaldo veut quitter la Juve cet été