Mercato - PSG : Leonardo prépare encore une énorme opération à 0€ !

Publié le 17 août 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, le PSG a profité des opportunités du marché pour accueillir de grands joueurs à moindre coût. Une stratégie qui pourrait ne pas être terminée.

Si le PSG a déboursé 70M€ pour recruter Achraf Hakimi, il a surtout accueilli Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi sans débourser la moindre indemnité de transfert. En effet, Leonardo a sauté sur ces grosses occasions en récupérant ces stars qui étaient libres de s’engager où elles voulaient. Un recrutement XXL pour 0€ qui est forcément une excellente nouvelle en ces temps difficiles. Et d’autres grands joueurs pourraient encore suivre…

Au tour de Paul Pogba ?