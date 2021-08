Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau signe très fort que Mbappe ne sera pas vendu cet été !

Publié le 18 août 2021 à 22h20 par La rédaction

Un élément révélé aujourd’hui en Italie confirme de manière claire que le PSG ne vendra pas Mbappe cet été. Explication.

Dans son édition de mercredi, le quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Sport annonce de manière claire que Cristiano Ronaldo resterait bien à la Juve cette saison, quand bien même il avait émis le souhait de partir.

La situation de Cristiano Ronaldo…

Si cette information est exacte, si les différentes parties ont définitivement convenu du statu quo cette saison, alors cela signifie que Jorge Mendes et Cristiano Ronaldo ont été informés que Kylian Mbappe ne partirait pas cet été et que la piste PSG était donc fermée pour CR7. La star portugaise souhaitant s’engager avec Paris, et un contact ayant été établi à cet effet depuis plusieurs semaines, le fait qu’il reste à la Juve apparaît comme une confirmation forte qu’aucun mouvement n’interviendra pour Mbappe désormais.